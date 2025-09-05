وزير الخارجية الإسباني يرحب باستبعاد فريق إسرائيلي من سباق فويلتا للدراجات

قال وزير الخارجية الإسباني، إنه سيؤيد إبعاد فريق إسرائيل بريمير تيك من سباق فويلتا للدراجات، وذلك بعد استهداف الفريق في مظاهرات مؤيدة لفلسطين تسببت في توقف المنافسات.

وأضاف خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسبانية، ردا على سؤال الإذاعة الوطنية العامة الإسبانية "آر إن إي"، أنه سيتفهم ويؤيد فكرة إبعاد الفريق الإسرائيلي من السباق، مضيفا أن حكومته لا يمكنها إدعاء قدرتها على القيام بذلك.

وتابع: "علينا أن نوصل رسالة إلى إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي وهي أن أوروبا وإسرائيل لا يمكنهما الاحتفاظ بعلاقات طبيعية إلا في ظل احترام حقوق الإنسان".

واستهدفت الاحتجاجات في مدينة بلباو شمال إسبانيا، أول أمس الأربعاء، الفريق الإسرائيلي في ظل مواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة والتي تسببت في استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين.

وألغى منظمو السباق المنافسات قبل 10 كيلومترات من نهاية المسار الدائري من وإلى بلباو، ولم يتم إعلان الفائز بالسباق.