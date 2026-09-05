أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ضرورة الانتهاء من كل تجهيزات المدارس بجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك أعمال الصيانة الشاملة للمباني، وتوفير الأثاث المدرسي، وإنهاء أعمال النظافة والتجميل داخل المدارس وخارجها، مشددا على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تضمن للطلاب تحقيق أقصى استفادة من العملية الدراسية.

وأعلن المحافظ عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مدرسة على مستوى كل إدارة بإجمالي 17 مدرسة على مستوى المحافظة كل فصل دراسي، وصرف مكافأة مالية لكل مدرسة منهم، وذلك من خلال لجنة معايير الجودة بمديرية التربية والتعليم.

كما أكد محافظ الدقهلية ضرورة المتابعة اليومية لنظافة المدارس من الداخل والخارج، مع الاهتمام بنظافة خزانات المياه وإجراء الصيانة الدورية لها، والتنسيق مع شركة المياه لضمان توافرها بشكل مستمر، منوها بأن نظافة المدرسة والحفاظ عليها هي مسئولية مشتركة بين الإدارة والمعلمين والطلاب.

وفي السياق ذاته، أعلن خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في اجتماعه الأخير بقيادات التعليم عن قرب، الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد ومتابعة جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية والتأكد من الانتهاء من الملفات المرتبطة بانتظام العملية التعليمية قبل بدء الدراسة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة موقف توزيع واستلام الكتب الدراسية والتأكد من وصول الكتب إلى المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفيرها للطلاب مع بداية الدراسة.

كما أكد أهمية التأكد من جاهزية المدارس من مختلف الجوانب والاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.