رئيس مياه الغربية يتابع تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتلافي الملاحظات لتقرير التفتيش بفرع السنطة

عقد اللواء محمد عبدالفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اجتماعًا اليوم لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية بشأن الملاحظات الواردة بتقرير أعمال المراجعة الداخلية والتفتيش الفني لفرع الشركة بالسنطة والذى تم عرضه يوم 16 أغسطس الماضي، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة لتلافي الملاحظات ورفع كفاءة مواقع العمل، بحضور رؤساء القطاعات المختصة، والإدارة العامة للتفتيش والمراجعة الداخلية، وفرع الشركة بالسنطة.

واستهدف الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من إجراءات تصحيحية على أرض الواقع، ومراجعة موقف الملاحظات التي سبق رصدها، والتأكد من معالجة أوجه القصور ورفع كفاءة المحطات ومواقع العمل، بما يضمن استدامة التحسين والارتقاء بمستوى الأداء.

وخلال الاجتماع، تم عرض الإجراءات التي اتخذتها القطاعات وفرع الشركة بالسنطة للتعامل مع الملاحظات الواردة بالتقرير، ومتابعة نسب الإنجاز فيما تم تكليف الجهات المختصة به، إلى جانب مناقشة الملاحظات التي تم تلافيها والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم تكرارها، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري لمواقع العمل.

وكانت أعمال المراجعة الداخلية والتفتيش الفني قد شملت 31 محطة لمياه الشرب والصرف الصحي بنطاق فرع السنطة، حيث تم فحص عدد من محاور التشغيل والصيانة، وجودة المياه، والانضباط الوظيفي، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وأعمال غسيل وتطهير الشبكات، فضلًا عن مراجعة أوجه الاستغلال الأمثل للإمكانات والمعدات ومتابعة حالة مواقع العمل والمخازن.

وأكد عبدالفتاح أن الهدف الحقيقي من أعمال التفتيش والمراجعة ليس فقط رصد الملاحظات، وإنما تحويل نتائجها إلى إجراءات تصحيحية ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظة، وعدم السماح بتكرارها، مع استمرار المتابعة والتقييم لضمان استدامة الإجراءات التصحيحية.

وشدد رئيس الشركة على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات واللوائح المنظمة للعمل، وحسن استغلال الموارد والإمكانات المتاحة، والحفاظ على أصول الشركة ومقدراتها، ورفع كفاءة مواقع العمل والمحطات، مؤكدًا أن الانضباط التشغيلي والسلامة وجودة الأداء تمثل أولويات أساسية في منظومة العمل.

وأشار إلى أن الشركة تواصل تطبيق منظومة متكاملة للمراجعة والمتابعة والتقييم، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز الانضباط، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن نتائج التفتيش والمراجعة ستظل محل متابعة مستمرة حتى تحقيق المستهدفات وإحداث التحسن الفعلي على أرض الواقع.