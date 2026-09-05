 حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا.. وظهور أول لجيسوس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا.. وظهور أول لجيسوس

محمد جلال
نشر في: السبت 5 سبتمبر 2026 - 7:54 م | آخر تحديث: السبت 5 سبتمبر 2026 - 7:54 م

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق المستدعاة لخوض مواجهة فالنسيا، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد الدولي المصري الشاب حمزة عبد الكريم، ليواصل المهاجم حضوره ضمن حسابات فليك مع الفريق الأول، كما ضمت القائمة البرازيلي جابرييل جيسوس، المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة قادمًا من آرسنال، ليسجل ظهوره الأول في قائمة الفريق منذ إتمام انتقاله.

كما تواجد لامين يامال ضمن القائمة، رغم خوضه تدريبات منفردة داخل صالة الألعاب الرياضية اليوم السبت، استعدادًا للمباراة المرتقبة على ملعب «ميستايا».

ويدخل برشلونة اللقاء في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا، فويتشيك تشيزني، دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو جارسيا، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، أندريس كريستينسين، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: بريان فاريناس، بابلو جافي، فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، داني أولمو، مارك برنال.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، لامين يامال، رافينيا، كريم أديمي، أنتوني جوردون، حمزة عبد الكريم.


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