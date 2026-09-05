سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات بقطاع الصحة في مراكز منيا القمح والزقازيق والقنايات وبلبيس، بتكلفة إجمالية بلغت 95 مليونا و300 ألف جنيه، استعدادا لافتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة، وتحسين جودة الرعاية الطبية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الصحية الجاهزة للافتتاح خلال سبتمبر الجاري تشمل تطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ والواجهة بمستشفى منيا القمح المركزي، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليونا و500 ألف جنيه.

كما تشمل المشروعات تدعيم مستشفى الزقازيق العام بـ10 ماكينات غسيل كلوي، وتطوير ورفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي، وتجهيز محطة مياه، وتوفير جهاز أشعة مقطعية وجهاز ماموجرام، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليونا و300 ألف جنيه.

وتتضمن المشروعات أيضا تدعيم مستشفى القنايات المركزي بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة إجمالية بلغت 17 مليون جنيه، إلى جانب تدعيم وتطوير وحدة شبرا النخلة التابعة للإدارة الصحية ببلبيس، من خلال توفير ماكينات غسيل كلوي ومحطة معالجة مياه ورفع كفاءة الوحدة، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و500 ألف جنيه.

وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار الحرص على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم وفقا لأعلى معايير الجودة.

ومن المقرر، ضمن احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي خلال شهر سبتمبر الجاري، افتتاح 66 مشروعا خدميا وتنمويا بتكلفة إجمالية تبلغ 2.7 مليار جنيه بمختلف المراكز والمدن، في قطاعات الصحة والطرق والنقل والأبنية التعليمية والصرف الصحي والأزهر والأوقاف والشباب والرياضة والطب البيطري والكهرباء.