أتلتيك بلباو يُسقط أتلتيكو مدريد بثلاثية في الدوري الإسباني

حقق أتلتيك بلباو فوزًا كبيرًا على ضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم بلباو المباراة بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، بعدما افتتح نيكو ويليامز التسجيل في الدقيقة 46، قبل أن يضاعف روبرت نافارو تقدم أصحاب الأرض بعد دقيقتين فقط.

وواصل أتلتيك بلباو تفوقه حتى الدقائق الأخيرة، ليختتم أويهان سانسيت الثلاثية في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، مؤكدًا انتصار فريقه وحصده ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الفوز رصيد أتلتيك بلباو إلى 6 نقاط، ليصعد إلى المركز السابع في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط في المركز السادس، وفقًا لنتائج الجولة.