اليونان: «التحركات التركية للتنقيب في مياه قبرص استفزاز»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة لقبرص، واصفا إياها بأنها "استفزاز" ضد نيقوسيا واثينا .

جاء ذلك خلال استقبال ميتسوتاكيس لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت في اثينا،بحسب وكالة الأنباء اليونانية "انا".

وقال رئيس الوزراء اليوناني "تحركات تركيا الأخيرة في البلوك ) 7( تنتهك بوضوح الحقوق السيادية لقبرص".

وأشار ميتسوتاكيس إلى خطاب أنقرة المتطرف وتحركاتها التي تعد تعديا على الحقوق السيادية لليونان وقبرص .

وقال إن تحركات تركيا تتعارض مع علاقات حسن الجوار والقانون الدولي.

كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو قد ذكر، عقب اجتماع المجلس الوطني برئاسة رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسياديس امس الجمعة ، أن بلاده تستخدم جميع الوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة لها للتصدي للاستفزازات التركية الجديدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

يأتي البيان القبرصي بعد مطالبة نيقوسيا لسفينة الحفر التركية ياووز وسفنها الداعمة يوم الخميس بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لقبرص.

ويعارض الاتحاد الأوروبي الانشطة التركية في مياه قبرص، العضوة في التكتل، واتخذ تدابير عقابية ضد تركيا تضمنت شطب مساعدات مالية وفرض قيود على القروض.