مبعوث رئيس الوزراء البريطاني يلتقي بقادة طالبا في كابول

أعلنت الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين التقوا قيادات من حركة طالبان، في العاصمة الأفغانية كابول، لمناقشة سبل الحيلولة دون أن تصبح البلاد حاضنة للمتطرفين.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني، أن سيمون جاس، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التقى بقادة طالبان في أفغانستان، موضحة أنه تم بحث سبل دعم بريطانيا لأفغانستان في معالجة الأزمة الإنسانية، وأهمية منع البلاد من أن تصبح حاضنة للإرهاب.

يشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، كان أكد أوائل الشهر الماضي، أن بلاده لا تعترف بحكومة تقودها حركة طالبان في أفغانستان، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن بلاده تتعامل مع الحقائق الجديدة في البلاد.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت أواخر أغسطس الماضي، على العاصمة كابل، بعد هروب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد، واكتمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو من البلاد.