وزيرا خارجية قطر وسوريا يستعرضان التعاون الثنائي وملف الأسلحة الكيميائية

اجتمع محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، في دمشق مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، واستعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، التقدم المحرز بملف الأسلحة الكيميائية في ضوء الشراكة القائمة بين قطر و سوريا، بما يدعم تنفيذ الالتزامات ذات الصلة ويعزز التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجدد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، دعم قطر الكامل لسوريا، ومساهمتها الفعّالة في كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية والازدهار.

وعقب الاجتماع، وقعت وزارتا الخارجية في قطر وسوريا، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الدراسات الدبلوماسية والتدريب.