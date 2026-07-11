مظاهرة في ستوكهولم تطالب بوقف هجمات إسرائيل على غزة ورفع الحصار

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتجمع المتظاهرون في ساحة أودينبلان، بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات مناهضة لإسرائيل، وتطالب برفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

وقال رئيس منظمة "يهود أوروبيون من أجل سلام عادل"، الناشط السويدي من أصول يهودية درور فايلر، إن المشاركين خرجوا دفاعا عن حقوق الفلسطينيين والعدالة والمساواة.

وأكد فايلر، في حديث للأناضول، أنهم ينادون بـ"سلام عادل" وليس مجرد وقف للقتال.

وأضاف: "السلام الذي لا يقوم على العدالة ليس سلاما حقيقيا، بل يمهد لحرب أخرى".

واتهم فايلر، المجتمع الدولي بغض الطرف عن الانتهاكات المرتكبة في غزة.

وأضاف أن السنوات الثلاث الماضية شهدت "إبادة جماعية وتطهيرا عرقيا في الضفة الغربية وتدميرا لغزة وقتلا للأطفال والمدنيين والمسنين".

وانتقد فايلر، "تراجع الالتزام بالقانون الدولي وقوانين الحرب" التي أُرست بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945). واعتبر أن القوى الكبرى تطبق القواعد وفقا لمصالحها.

وأشار الناشط اليهودي، إلى أن الاحتجاجات في ستوكهولم تتواصل منذ نحو ثلاث سنوات، مؤكدا أن المشاركين لن يتراجعوا رغم اتهامهم بمعاداة السامية.

وأضاف: "ليست لدينا أي مشكلة مع اليهود أو مع أي دين أو عرق، وإنما نعارض الاضطهاد أيا كان مرتكبه، وانتقاد الحكومة الإسرائيلية أو الأيديولوجية الصهيونية لا يعني معاداة السامية".