وزير الطاقة القطري يؤكد أهمية تعاون الجميع للحد من آثار تغير المناخ

أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون بين جميع المعنيين للمساهمة في الحد من آثار تغيّر المناخ.

وقال الكعبي، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم من طوكيو، إن التحول إلى طاقة منخفضة الكربون يتطلب جهدا جماعيا من قبل المنتجين والحكومات والمستهلكين النهائيين، مضيفًا أن "التحول لا يتعلق بتحول إمدادات الطاقة بقدر ما هو تحول في سلوك المستهلك."

وأضاف: "نؤمن أن الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة شركاء في رحلة خفض انبعاثات الكربون العالمية. وسيبقى الغاز مصدر طاقة نحتاجه بشكل كبير لإدارة مشاكل تقطّع استمرارية الموارد ونوعيتها، وتعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي".

وقال إن اتباع أسلوب "مقياس واحد ينطبق على الجميع" لا يمكن أن يشكل الحل لتحقيق طموحاتنا في خفض الانبعاثات العالمية، وأنه سيكون هناك حاجة لاتباع حلول متباينة تعكس الظروف والمتطلبات الخاصة لكل بلد وقطاع".

وينعقد الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الآسيوية للنمو الأخضر في إطار جهود اليابان لتحقيق النمو الأخضر، ولتحقيق النمو الاقتصادي والحياد الكربوني في الاقتصادات الناشئة، مثل تلك الموجودة في آسيا.



