

حسين بودي: طن دقيق الفينو يبدأ سعره من 30 ألف جنيه وندرس آلية لخفض التكلفة

حمادة السفير: قرار التموين يهدد المخابز بالإغلاق ولا يوجد مبالغة في الأسعار

شهدت الأسواق المحلية، استقرارا في أسعار الخبز الفينو في وقت ينتظر فيه العديد من المواطنين تراجعها، لا سيما بعد قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الخاص بتنظيم أسعار الخبز السياحي والفينو بعد تراجع أسعار الدقيق 32%، وفقا لجولة ميدانية قامت بها الـ"الشروق".

وأصدر علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في 21 أبريل، قرارا وزاريا رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، ونص القرار أن تكون أسعار الفينو جنيه واحد للرغيف الصغير وزن 35 جراما، و150 قرشا للرغيف وزن 50 جراما، كما شمل القرار تحديد أسعار الخبز السياحي الحر أيضا بنسب تخفيض تتجاوز الـ25% مقارنة بالأسعار القديمة، بحسب بيان من الوزارة.

وجاء قرار التموين بعد مطالبة من الشعبة العامة للمخابز البلدية باتحاد الغرف التجارية، بضرورة خفض أسعار الخبز السياحي والفينو تزامنا مع تراجع أسعار الدقيق الفاخر بنسبة تجاوزت الـ32%، حيث يتراوح السعر حاليا بين 15.5 و16 ألف جنيه، مقارنة بـ23 و24 ألف جنيه.

وقال حمادة السفير، صاحب سلسة مخابز السفير في محافظة القليوبية، إن أسعار الدقيق المستخدم في إنتاج الفينو لم تنخفض، مؤكدا أن الالتزام بالأسعار التي جاءت في القرار الوزاري أمر مستحيل.

وأضاف السفير لـ"الشروق"، أن شيكارة الدقيق زنة 50 كيلو تُباع بسعر يتجاوز الـ1600 جنيه، أي أن الطن بـ32 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق استخراج 72% فقط التي انخفضت إلى 16 ألف جنيه، ولكنه يستخدم فقط في إنتاج الخبز السياحي وبعض المخبوزات الأخرى وليس الفينو.

ولفت إلى أن قرار الوزير بخفض الأسعار سيعرض أصحاب مخابز إلى خسائر مالية كبيرة، ستجبرهم على الإغلاق في النهاية، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية للرغيف متوافقة مع تكلفة الإنتاج، ولا يوجد بها أي مبالغة.

ويبدأ سعر رغيف الفينو في عدد كبير من مخابز منطقة شبرا الخيمة بـ2 جنيه، بينما يبدأ السعر في مناطق أخرى بالقاهرة عند 2.25 جنيه.

وتتعرض المخابز المخالفة للقرار الوزاري فيما يخص الأسعار إلى عقوبات قانونية بحسب المادة 9 من قانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفقا لأحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة في بيان سابق.

ويقول عبده العمدة، صاحب إحدى المخابز بمنطقة شبرا الخيمة، إن العقوبات القانونية لمخالفة قرار الوزير ستكون قاسية، وهي الحبس أو الغرامة أو كلاهما، لافتا إلى أنه خفض إنتاج خبز الفينو بنسبة كبيرة جدا، حتى يسهل عليه بيعه سريعا في الصباح.

وتابع، "بسبب موسم الامتحانات أنا مستمر في إنتاج الفينو حتى وإن كان بنسب قليلة، ولكني سأتوقف عن إنتاجه مع قدوم الإجازة الصيفية، خوفا من التعرض للعقوبات".

وأوضح حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن، ووكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الدقيق المستخدم في إنتاج الفينو يختلف كليا مع الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز "البلدي".

وأضاف في تصريحاته لـ"الشروق" أن الدقيق المستخدم للفينو هو أعلى جودة، ويتسخرج من قمح أمريكي أو استرالي، والتي يكون سعره ضعف سعر القمح العادي، كما أن دقيق الفينو يحتوي على نسبة بروتين وجلوتين عالية جدا، تفوق النسبة الطبيعية المتواجدة في الدقيق الفاخر بنسبة 100% تقريبا.

وبحسب بودي، فإن سعر الدقيق عالي الجودة المستخدم في إنتاج الفينو يبدأ من 30 ألف جنيه عند المطحن، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يضاف عليه من 1000 إلى 2000 جنيه حتى يصل إلى المخبز.

وردا على سؤال "لماذا لم ينخفض سعر الدقيق عالي الجودة مثل نظيره "الفاخر 72%؟"، قال: "شحنات الدقيق الأمريكي والاسترالي تستغرق 4 أشهر لشحنها إلى مصر، وكل البضاعة المتواجدة حاليا والتي تتدخل الموانئ خلال الشهر الجاري والمقبل، هي شحنات تم التعاقد عليها قبل تحرير سعر الصرف، أي عندما كان يدور الدولار حول مستويات الـ74 جنيها".

ويرى أنه يجب إعادة النظر في تسعير الفينو بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج على أصحاب المخابز، لافتا إلى أن الحكومة تريد التيسير على المواطن، ولكن يجب أن نحافظ على الإنتاج في نفس الوقت.

وقال بودي، إن الغرفة تبحث حاليا عن آلية إنتاج بسعر تكلفة أقل، من خلال عمل خلطة دقيق مكونة من الدقيق عالي الجودة والدقيق الفاخر، وهو ما يجعل متوسط سعر الطن عند 25 أو 24 ألف جنيه، مقارنة بـ30 ألف جنيه.

ولفت إلى أن هذا الاقتراح سيتم بحثه مع وزارة التموين وأصحاب المطاحن وأصحاب مخابز الفينو خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن هذا الدقيق المختلط المستهدف إنتاجه، يسمح للمخابز بخفض الأسعار بسبب خفض التكلفة.

وأردف أن الفارق من تلك الخلطة والدقيق عالي الجودة، هو تقليل عُمر الرغيف يوما واحد على الأكثر، موضحا أنه بدلا من بقاء الرغيف طازجا أو صالحا لمدة 3 أيام، فإن صلاحيته ستتراجع إلى يومين فقط.

واستكمل محمد عبدالجواد، سكرتير عام شعبة المخابز البلدية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار التي تضمنها قرار وزير التموين لرغيف الفينو، تراعي تكلفة الإنتاج الحالية، مناشدا أصحاب المخابز بسرعة التطبيق.

ورغم أنه يرى خلال تصريحاته لـ"الشروق"، أن الأسعار الجديدة مناسبة في ظل تكلفة الإنتاج، إلا أنه أشار إلى أن سعر "دقيق الفينو" يسجل 24 ألف جنيه للطن، وهذا السعر الذي حددته وزارة التموين في تكلفة الإنتاج، على حد تعبيره.