الاحتلال الإسرائيلي يعلن التعرف على جثتين أعادتهما حماس ضمن اتفاق غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء التعرف على جثتي الشخصين اللتين سلمتهما حركة حماس الليلة الماضية في إطار المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في حرب غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الجثتين تعودان إلى أرييه زلمانوفيتش /85 عاما/ وتمير أدار /38 عاما/.

وقال الجيش في بيان على تطبيق تليجرام إن زلمانوفيتش "اختُطف حيا من منزله في كيبوتس نير عوز على يد منظمة حماس الإرهابية، ويُقدر أنه قُتل أثناء أَسره في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023".

وأضاف البيان أن "تمير أدار، نائب منسق الأمن وعضو فريق الاستجابة السريعة في كيبوتس نير عوز، قُتل أثناء القتال دفاعا عن الكيبوتس في 7 أكتوبر 2023، وأُخذت جثته أسيرة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مشيرا إلى أنه "تم إعلان وفاته رسميا في 4 يناير (كانون الثاني) 2024".

وبموجب المرحلة الأولى من خطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، يتعين على حركة حماس إعادة ما مجموعه 28 جثة، ولا تزال 13 جثة منها في قطاع غزة.

وكانت الحركة قد أفرجت الأسبوع الماضي عن جميع الرهائن الأحياء المتبقين مقابل إطلاق سراح أكثر من 1900 سجين فلسطيني من السجون الإسرائيلية.