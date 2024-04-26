مصرع طفل داخل حمام سباحة بأحد نوادي مركز إطسا بالفيوم

لقي طفل مصرعه غرقاً أثناء اللهو بحمام سباحة نادي الرحاب بمدينة إطسا في الفيوم، وانتشل المنقذين جثته، وتم نقله إلى مستشفى إطسا المركزي.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزي بوصول الطفل "محمد قرني ربيع " 11 سنة جثة هامدة.
انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين أن الطفل كان يلهو في حمام سباحة بنادى الرحاب بمدينة إطسا، وفوجئ العاملين بالنادى بغرق الطفل، وقاموا بانتشاله ونقله إلى مستشفى إطسا المركزي.
لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.