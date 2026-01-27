قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، إن إيران تسعى لحل القضايا الإقليمية والدولية عبر القنوات الدبلوماسية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن طهران "في كامل الجاهزية للرد على أي تهديدات".

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أن مسعاهم يتركز على تأمين هدوء المنطقة ضمن إطار "سلام دولي"، مشيرة إلى أن المسار الدبلوماسي هو الخيار المفضل لتأمين المصالح الوطنية، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضافت أن "الاعتماد على الدبلوماسية لا يعني أن الخيارات الأخرى قد أزيلت من على طاولة الحكومة والسيادة الإيرانية".

وشددت مهاجراني على أن "جميع سلطات الدولة تعمل بتنسيق تام وتحت قيادة موحدة"، مضيفة أن قوة إيران تكمن في "تضامنها الوطني" لمواجهة الظروف التي وصفتها بالعدائية والمحفوفة بالمخاطر.

وتابعت: "نحن في كامل الجهوزية، ومع الحفاظ على عزتنا الوطنية، سنعبر من هذه الظروف الصعبة باستعداد تام بين جميع السلطات".

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وتتزامن مع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بتوجيه ضربات عسكرية.

وأمس الاثنين، قال ترامب إن إيران "مهتمة بحل دبلوماسي للتوترات مع الولايات المتحدة"، وذلك بالتزامن مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط.