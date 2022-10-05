ألمانيا تلقي القبض على عنصر مشتبه به من داعش ومترجم

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء إلقاء القبض على عنصر مشتبه به في تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سالزجيتر، وسط البلاد.

وأضاف الادعاء أن من المتوقع أن يقرر قاض بمحكمة العدل الاتحادية غدا الخميس ما إذا كان سيتم احتجاز المشتبه به.

ويواجه المشتبه به اتهاما بالترويج الدعائي لداعش، ومساعدة مشتبه به آخر في ترجمة نصوص خاصة بالتنظيم، ومقاطع فيديو ورسائل نصية، من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية، لتوزيعها في الدول الناطقة بالألمانية عبر تطبيق تيليجرام.

وأضاف بيان: " قام الرجل أيضا بالترجمة خلال مقابلة عبر الهاتف مع شخص أراد أن يسافر إلى سورية للانضمام للتنظيم."