مقتل 4 أشخاص وإصابة 25 في هجوم استهدف مسجدا بكابول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي أربعة أشخاص، على الأقل، حتفهم اليوم الأربعاء إثر تفجير استهدف مسجدا داخل مجمع وزاري، في العاصمة الأفغانية كابول.

وأفاد أحد مستشفيات كابول بأن 25 شخصا أصيبوا في الانفجار.

ويقع المسجد داخل مبنى وزارة الداخلية، وفقا للمستشفى ووسائل الإعلام المحلية.

وحال تأكد الهجوم، فسيكون الأول داخل مقر رئيسي تديره حركة طالبان للحكم.

ورغم ذلك، نفى متحدث باسم وزارة الداخلية، ينتمي لطالبان، وقوع الهجوم داخل مقر الوزارة، وقال إنه وقع في مسجد خارجها.

وأضاف أنه تم فتح تحقيق في الهجوم.

وعادت طالبان إلى السلطة في آب/ أغسطس 2021، وتعهدت بتحقيق السلام في البلاد التي مزقتها الحرب.

ورغم ذلك، تواصلت الهجمات، حيث لقي 53 طالبا حتفهم في هجوم انتحاري يوم الجمعة الماضي، استهدف مؤسسة تعليمية في حي دشتي باتشي الذي تقطنه أغلبية شيعية من الهزارة.

وأصيب 110 جراء الهجوم الذي آثار إدانة قومية ودولية.