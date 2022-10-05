كييف: الأهداف الروسية على الأراضي المحتلة مشروعة

قال مساعد كبير للرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن أي "أهداف روسية" على الأراضي الأوكرانية المحتلة هي أهداف عسكرية مشروعة، وإن الهجوم الأوكراني المضاد جزء من حرب دفاعية.



وكتب المستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أي أهداف روسية في الأراضي المحتلة - أهداف عسكرية مشروعة للهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية"، وفقا لوكالة رويترز.



وأضاف "أي هجوم مضاد واسترداد الأراضي المحتلة يندرج تحت مفهوم الحرب الدفاعية، هذا أمر بديهي لكل من قيادة أوكرانيا وحلفائنا".