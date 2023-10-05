 إندونيسيا: زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة مالوكو وتحذير من هزات ارتدادية - بوابة الشروق
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إندونيسيا: زلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة مالوكو وتحذير من هزات ارتدادية

جاكرتا - قنا
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:33 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 10:33 ص

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 99 كيلومترا من جزر باراتدايا بورسيلاتان بالمقاطعة، وعلى عمق 10 كيلومترات، محذرة وكالة الأرصاد من احتمال حدوث هزات ارتدادية.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

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