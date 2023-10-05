دعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أبناءنا المصريين في الخارج، إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "المبدع الصغير" والتي تنظمها وزارة الثقافة، وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة "انتصار السيسي" قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي انطلقت بدءًا من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023، في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الثقافة.

وأشارت جندى، اليوم الخميس، إلى أن جائزة "المبدع الصغير" إلى فئتين عمرتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وذلك على النحو التالي: https://drive.google.com/file/d/1TLbyZMlKCHoux9E5msbYcMY0ezopzW4l/view?usp=sharing

أما عن شروط التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير فهي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

3 – أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانى.

4_ أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط، وألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

5- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

6- لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع، والتقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالجائزة (www.ckp.eg)

7– فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية – الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.

8 – تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة، وفى حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

9- التحكيم يتم على مرحلتين: مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، المرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

10 – فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها، وعملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

وخصصت وزارة الهجرة الأرقام التالية للاستعلام والاستفسار عن الجائزة يمكنك الدخول على صفحة "جائزة الدولة للمبدع الصغير" على الفيس بوك أو الموقع الإلكترونى (www.ckp.eg) أو التليفون – واتساب (01559919944).