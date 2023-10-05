تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُفتتح اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة من دوري النيل بإقامة مباراتين، بالإضافة إلى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي، ومباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وتقدم بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها
دوري النيل
زد أف سي × بلدية المحلة الساعة الرابعة عصرا على قناة ON Time Sports HD
سموحة × المقاولون العرب الساعة السابعة مساء على قناة ON Time Sports HD
الدوري الأوروبي
فرايبورج × وست هام يونايتد الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 2
ريال بيتيس × سبارتا براج الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 3
سبورتينج لشبونة × أتالانتا الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 5
مارسيليا × برايتون الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 1
آيك أثينا × أياكس أمستردام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4
روما × سبرفيت الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2
ليفربول × سانت جيلواز الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مولده × باير ليفركوزن الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 5
فياريال × رين الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 3
دوري المؤتمر الأوروبي
بشكتاش × لوجانو الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2
بودو/جليمت × كلوب بروج الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1
أستون فيلا × زرينيسكي موستار الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 6
باوك سالونيكا × آينتراخت فرانكفورت الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 8
فيورنتينا × فرينكفاروزي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 7
سبارتاك ترنافا × فنربخشة الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 9
دوري روشن السعودي
ضمك × الحزم الساعة الثالثة عصرا على قناة SSC EXTRA 1 HD
التعاون × الطائي الساعة السادسة مساء على قناة SSC1 HD
الرياض × الشباب الساعة السادسة مساء على قناة SSC EXTRA 2 HD
الاتفاق × الفتح الساعة التاسعة مساء على قناة SSC1 HD