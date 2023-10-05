تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

سفير ألمانيا بالقاهرة: بلادنا شريك أساسي في تحديث مصر بالاستثمار والتكنولوجيا

اللواء محمود طلحة: أشرف مروان كان يدير المعلومة القاتلة لخداع إسرائيل قبل حرب 73

أنتم الجيل الذي سيحارب.. اللواء حمدي بخيت: حصلنا على التكليف من السادات خلال تواجدنا بالسودان