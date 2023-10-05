كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التأهل لنهائي كأس مصر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على فريق إنبي بثلاثية نظيفة والوصول إلى نهائي كأس مصر عن استحقاق.

وأضاف كولر أن الفريق قدم شوطًا أول جيدًا، ولكن كان ينقص اللاعبين بعض الهدوء وهو ما حدث في الشوط الثاني، ولهذا استطعنا إحراز هدفين لحسم المباراة لصالحنا.

واستكمل: كل ثلاثة أيام لدينا هدف جديد ومباراة جديدة نعتبرها المباراة الأهم في الموسم. وأسعى دائمًا لتقديم روح جماعية للاعبين والفريق تعكس حجم العمل الجماعي، دون إلقاء الضوء على أي إنجاز فردي لأي لاعب، للحفاظ على روح الفريق.

وشدد كولر على أن الفوز على إنبي منح الأهلي فرصة جديدة في نهائي آخر نسعى للتتويج به من أجل إسعاد الجماهير.

واختتم حديثه برسالة شكر لجماهير الأهلي التي أكد على دورها ومساندتها للفريق بشكل دائم، متمنيًا تحقيق كل ما يسعدهم من انتصارات دائمًا.