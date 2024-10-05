فقدان عدد من الأشخاص جراء فيضانات في البوسنة والهرسك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل عمال الإغاثة البحث عن قتلى وجرحى محتملين جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك على مدار اليومين الماضيين.

وكانت قرية يابلانيتسا الجبلية /حوالي 30 كيلومترا شمال مدينة موستار/ هي الأكثر تضررا. وتسببت الأمطار الغزيرة في طمر أحجار كثيرة لمنازل. ويعتقد أن الأحجار جاءت من منجم يقع أعلى القرية.

وخفضت السلطات حصيلة القتلى الإجمالية من 18 إلى 16. وقال نرمين نيكشيتش رئيس وزراء اتحاد البوسنة والهرسك، وهو أحد الكيانين في دولة البوسنة والهرسك ، عبر قناة (بي إتش آر تي) التلفزيونية إنه تم تسجيل بعض الحالات مرتين عن طريق الخطأ.

وذكر نيكشيتش أن 12 شخصا لقوا حتفهم في يابلانيتسا وحدها بسبب الفيضانات وانهيار طيني وسقوط أحجار. وأضاف أن أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق غمرتها الفيضانات في محيط القرية.

وتجري الشرطة تحقيقا الآن في مدى إسهام حالة المنجم في حجم الكارثة في يابلانيتسا.