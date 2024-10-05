إصابة 9 من الطاقم الطبي لمستشفى بجنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي

أصيب تسعة من أفراد الطاقم الطبي، الجمعة، بجروح معظمها بليغة وخطيرة جراء استهداف إسرائيلي لحرم ومحيط مستشفى في جنوب لبنان.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، تعرض حرم ومحيط مستشفى الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل الجنوبية لسقوط 4 قذائف مدفعية إسرائيلية.

من جانبها، قالت إدارة مستشفى صلاح غندور، في بيان، إنها تعرضت لقصف وصفته بالهمجي بعد تلقيها تحذيرا من الحتلال بإخلائها.

وأضافت: «هذا القصف نتج عنه إصابة 9 أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي إصابات معظمها بليغة وخطيرة».

وتابعت: «على أثر هذا الاعتداء الغاشم تم إخلاء المستشفى من معظم الطاقم الطبي والتمريضي وغيره، وأبقت الإدارة على عدد من العاملين لحماية ممتلكات المستشفى».

وفي وقت سابق الجمعة، خرج مستشفى مرجعيون الحكومي جنوب لبنان عن الخدمة، بعد إخلاء طاقمه الطبي عقب تهديدات إسرائيلية باستهدافه وإنذار الجيش المواطنين بإخلاء عشرات القرى "فورا".

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله نحو عام.