جيش الاحتلال: سنرد على الهجوم الإيراني في الوقت المناسب

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن إسرائيل سترد على الهجوم الصاورخي الإيراني الذي شنته طهران الأسبوع الماضي عندما يحين الوقت المناسب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن الهجوم الإيراني أصاب قاعدتين جويتين لكنه زعم أنهما ما زالتا تعملان بكامل طاقتهما ولم تتضرر أي طائرة.

وتابع: «سنحدد الطريقة والمكان والتوقيت للرد على هذا الهجوم المشين وفقا لتعليمات القيادة السياسية».

وادعى هاجاري، أن قواتهم دمرّت 200 هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض خلال العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في جنوب لبنان.

كما زعم المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن قواتهم دمرت نفقًا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا وليس حدثا ثانويا.

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري قوله إن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت، مؤكدا أن الرد على طهران سيكون قاسيا، وفق تعبيره.