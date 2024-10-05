واشنطن تعلن مقتل مواطن أمريكي في لبنان وتوجه دعوة لإسرائيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن الرجل الذي يحمل الإقامة في الولايات المتحدة وقُتل في لبنان هذا الأسبوع هو مواطن أمريكي وإن واشنطن تعمل على فهم ملابسات الحادث.

ولقي كامل أحمد جواد من ديربورن بولاية ميشيجان حتفه في غارة جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء في لبنان، وفقا لما ذكرته ابنته وصديق له ونائبة بالكونجرس الأمريكي تمثل منطقته، وفق وكالة رويترز.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قد قال في وقت سابق، إن واشنطن تعلم أن مقيما دائما بشكل قانوني وليس مواطنا أمريكيا قُتل في لبنان. لكن الوزارة أكدت اليوم أنه مواطن أمريكي.

وصرح المتحدث: «نحن على علم بالأنباء التي تفيد بوفاة كامل جواد الذي نؤكد أنه مواطن أمريكي ونشعر بالقلق».

وأضاف: «كما أوضحنا مرارا وتكرارا، فمن الضروري أخلاقيا واستراتيجيا أن تتخذ إسرائيل كل الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وأي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة».

وحثّ حاكم ولاية ميشيجان الحكومة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل في لبنان، وكثير منهم من ميشيجان، خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على البلاد.