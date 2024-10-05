نتنياهو يهاجم ماكرون: من العار أن تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي طالب بوقف شحنات الأسلحة التي يتم استخدامها في الحرب على غزة، معتبراً أن "إسرائيل تدافع عن نفسها في 7 جبهات".

وقال نتنياهو إن إسرائيل "تحارب القوى الهمجية التي تقودها إيران، ويجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانبنا".

وأضاف: "ومع ذلك، يدعو الرئيس ماكرون وغيره من الزعماء الغربيين الآن إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، عار عليهم، هل تفرض إيران حظر أسلحة على حزب الله، والحوثيين، ووكلائها الآخرين؟ بالطبع لا"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتابع قائلاً: "لكن الدول التي يُفترض أنها تعارض هذا المحور تدعو إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، يا له من عار!"، معتبراً أن "إسرائيل ستنتصر بدعمهم أو بدونه، لكن هذا العار سيستمر لفترة طويلة بعد كسب الحرب"، وفق قوله.