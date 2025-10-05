مكتب نتنياهو: الوفد الإسرائيلي يغادر غدًا إلى شرم الشيخ لبدء مفاوضات خطة ترامب

أعلن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أصدر تعليماته للوفد الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات بالمغادرة.

وقال في بيان عبر منصة «X» قبل قليل : «أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماته للوفد الإسرائيلي، برئاسة الوزير رون ديرمر، بالمغادرة.. وسيغادر الوفد غدًا للمشاركة في المفاوضات المقرر عقدها في شرم الشيخ بمصر».

ووافقت حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبدت الحركة استعدادها للتفاوض على المرحلة الأولى من الصفقة التي تتضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات مقابل 250 أسيراً فلسطينيا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة و1700 أسير من قطاع غزة ممن اعتقلوا أثناء الحرب دون صلة بهجوم السابع من أكتوبر.

