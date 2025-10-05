منظمة حقوقية: اعتداءات المستوطنين تهدد فلسطينيين بالفقر والتهجير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت منظمة البيدر الحقوقية الفلسطينية، إنّ منطقة قاعون القريبة من بردلة في الأغوار الشمالية تشهد انتهاكات يومية من قبل المستوطنين، الذين يقومون برعي أبقارهم داخل الأراضي الزراعية والإضرار بالممتلكات.

ووفقًا لما أفاد به المواطن محمد صوافطة، أحد سكان قرية بردلة، فإن المستوطنين يتعمدون إدخال أبقارهم إلى المزارع الفلسطينية، غير مكتفين بالتخريب المتكرر.

وأقدم المستوطنون على تدمير شبكات الري الخاصة بالأراضي المروية، ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين المحليين.

وأضاف صوافطة أن هذه الانتهاكات تعرض العائلات التي كانت تعتمد على زراعة الخضروات في الأراضي الخصبة لخطر الفقر والنزوح.

وأكد أن المنطقة باتت أشبه بـ"مدينة أشباح" بسبب الخوف من الاعتداء، ولا يصل إليها أحد إلا برفقة متضامنين، تجنبًا للتعرض للضرب أو القتل.

وأكدت منظمة البيدر أنّ ما يجري في قاعون يعكس سياسة ممنهجة تستهدف اقتلاع المزارعين من أراضيهم وطمس الوجود الفلسطيني في الأغوار.

وشدد على ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية لدعم الأهالي والحفاظ على الأراضي التي توارثوها عبر الأجيال.