مذيع في شبكة سي إن إن يعتذر عن تصريحات مسيئة حول أطفال غزة: كلماتي كانت قاسية وغير إنسانية

قدّم المذيع في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فان جونز، اعتذارا بعد الانتقادات الواسعة التي أثارتها تصريحاته الساخرة بشأن مقتل أطفال غزة خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.

جونز كان قد شارك في برنامج "Overtime with Bill Maher" حيث قال إن الشباب الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل بطريقة "مختلفة"، ساخرا من منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بصور "أطفال غزة القتلى".

وزعم جونز أن إيران وقطر تديران "حملة تضليل ضخمة" عبر منصتي "تيك توك" و"إنستجرام".

وأضاف: "عندما يفتح الشباب هواتفهم يرون أطفالا غزيين موتى، ثم مغني الراب ديدي، ثم أطفالًا غزيين موتى مجددًا. هذه ليست تنوعًا أو شمولًا، بل محاولة من خصوم جيوسياسيين لتقسيم الغرب من الداخل".

وأثارت هذه التصريحات موجة استياء واسعة، خصوصا بعد انتقاد إمام المجتمع المسلم الأمريكي ورئيس معهد يقين عمر سليمان، الذي وصفها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية بأنها "مخزية ودنيئة"، مضيفا: "آسف يا فان جونز لأن أطفال غزة القتلى يزعجونك إلى هذا الحد".

ورد جونز على الانتقادات بتقديم اعتذار علني، موضحا أنه كان يحاول "لفت الانتباه إلى الفوضى التي يثيرها خصوم أجانب عبر الإنترنت"، لكنه أقر بأن كلماته كانت "قاسية وغير حساسة".

وقال جونز: "تصريحي أسيء فهمه، وطريقة حديثي كانت ببساطة غير إنسانية. أطفال يموتون يوميا في غزة، ولا أحد يجب أن يستخف بهذه المأساة. أعتذر لكل من يعيش الخوف ويفقد أحبّاءه هناك".

وأكد المذيع الأمريكي أن "أطفال غزة أو أي ضحية مدنية لا ينبغي أبدًا أن يكونوا موضوعًا للسخرية"، معربًا عن حزنه لما يجري في القطاع، داعيا إلى "وقف الهجمات وإنهاء المعاناة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و139 شهيدا، و169 ألفا و583 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.