موعد مباراتي بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

حسم بيراميدز تأهله لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على الجيش الرواندي بنتيجة 5-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ64 للبطولة.

وحقق بيراميدز الفوز على الجيش الرواندي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الإياب، بعد انتصاره ذهابًا في رواندا 2-0.

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 مع فريق التأمين الأثيوبي

موعد مباراتي بيراميدز والتأمين الإثيوبي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 25 أكتوبر المقبل في أديس أبابا، وتلعب مباراة الإياب يوم 30 من الشهر ذاته في القاهرة.