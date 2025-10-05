جامعة مطروح تحتفل ببدء العام الجامعي الجديد والذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر

قال الدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، إنه تم تنظيم احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وعدد كبير من طلاب الجامعة.

واستُهلت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه التقاط صورة تذكارية جماعية لرئيس الجامعة والقيادات الأكاديمية مع الطلاب، تلاها تقديم عرض تعريفي بالكليات والبرامج الدراسية والخدمات الطلابية المقدمة، كما تم تكريم عدد من الطلاب من ذوي الهمم تقديرًا لتميزهم في مختلف الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

وجاءت فعاليات الاحتفالية بتنظيم متميز من أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة مطروح، في إطار سعي الجامعة الدائم لتعزيز روح الانتماء الوطني وتشجيع المشاركة الإيجابية بين طلابها.