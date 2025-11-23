الجونة يضاعف معاناة الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري

نجح نادي الجونة في تحقيق فوز ثمين على مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

بدأت المباراة بوتيرة متوازنة بين الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين، قبل أن يتعرض الاتحاد لضربة قوية في الدقيقة 39 بطرد لاعبه كريم الديب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل الفريق السكندري اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل الجونة النقص العددي للخصم، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 45+7 حولها مروان محسن إلى هدف أول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات دون خطورة كبيرة على المرمى، قبل أن يسجل أدهم كريم الهدف الثاني للجونة في الدقيقة 90+6 ليحسم المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الجونة إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فيما تجمّد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز العشرين قبل الأخير، مع استمرار أزمته في قاع ترتيب الدوري.