اختيرت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عضواً بلجنة تطوير الإعلام.

حصلت ثريا البدوي على الدكتوراه من جامعة كيبك مونتريال قسم الاتصال، كلية العلوم الإجتماعية من كندا، وماجستير كلية الإعلام، قسم العلاقات العامة والإعلان جامعة القاهرة، وتولت منصب عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، ١٤ يناير ٢٠٢٤، ومن قبلها رئيس مجلس قسم العلاقات العامة والإعلان في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ١٣ أغسطس ٢٠٢٣- ١٣ يناير ٢٠٢٤، وقائم بعمل مدير مركز بحوث ودراسات المرأة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 2022-2023.

وشغلت نائب مدير أكاديمي لوحدة الجودة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 2022-2023، ورئيس وحدة الدراسات العليا في قسم الإعلام (وكيل)، كلية الآداب، جامعة الملك سعود، الرياض، 2017-2022، وكيل كلية الإعلام وفنون الاتصال للدراسات العليا والبحوث، جامعة 6 أكتوبر، 2015-2016، رئيس وحدة إدارة الأزمات، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، 2012-2014، نائب مدير مركز بحوث ودراسات المرأة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة،2005-2007.

تمتد خبرتها أربعة وثلاثون عاماً (1988-2022) خبرة تدريسية لمقررات متنوعة، في برامج البكالوريوس العربية والإنجليزية، والدبلوم، والماجستير ببرنامجيه الأكاديمي والمهني، والدكتوراه، والتعليم المفتوح، في عدد من الجامعات المصرية والعربية (جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة الملك سعود، جامعة الشارقة، جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، أكاديمية أخبار اليوم).

وحصلت على عضوية 2 من الهيئات التحريرية لمجلات علمية أجنبية، وتحكيم وفحص الإنتاج العلمي بغرض الترقية، وتحكيم بحوث المجلات العلمية المصرية والعربية والأجنبية، وبحوث المؤتمرات العلمية العربية بإجمالي 38 بحث وكتب في مجال الإعلام، والعلاقات العامة والإعلان، والإعلام الرقمي، والاتصال الدولي، والاتصال الجماهيري، لعدد من الجامعات المصرية والعربية 2016-2022 (JEMEM، Sociology and Criminology، Internet Research، وجامعة الأزهر، وجامعة المنصورة، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك خالد، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الشارقة، وجامعة البحرين، وجامعة الجزائر، وجامعة قصدي مرباح بالجزائر، ومجلة العلاقات العامة الشرق الأوسط، ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، والجمعية السعودية للإعلام والاتصال.



كما أنها عضوة بالجمعية المصرية للعلاقات العامة، جمهورية مصر العربية، 2016-2022، الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، الرياض: المملكة العربية السعودية، 2016-2020، جمعية العلاقات العامة السعودية، الرياض: المملكة العربية السعودية، 2015، وأيضا عضو اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، قطاع الدراسات الإعلامية، المجلس الأعلى للجامعات، ١ سبتمبر ٢٠٢٢- ٣١ مايو ٢٠٢٤.

وترأست لجان وجلسات علمية ومتحدث رئيس لعدد من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، وعضو ومقرر لجان مناقشات عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه والخطط البحثية، في عدد من المؤسسات والجامعات والمراكز والاتحادات المصرية والعربية والأجنبية 2003-2022 كلية الإعلام جامعة القاهرة، ووزارة التعليم العالي، وجامعة الملك سعود، هيئة DAAD الألمانية، وجامعة فاروس، ACFAS كندا، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، الجمعية الدولية لبحوث الاتصال والإعلام IAMCR، والهيئة العامة للاستعلامات، جامعة السلطان قابوس، جامعة العراق.

ولديها 3 بحوث بحوث تصنيف Scopus 2016-2020(Arab Media and Society، Global Media Journal)، ونشر إقليمي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2015، بالإضافو إلى 17 بحث في مجلات مصرية باللغتين العربية والفرنسية 2004-2022 كلية الإعلام جامعة القاهرة، مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق الأوسط، Arab Media and Society، مؤتمرات كلية الإعلام جامعة القاهرة، ومؤتمر هيئة اليونسكو بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وشاركت ببحوث وأوراق علمية 13 بحث وورقة في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التابعة للجامعات والهيئات التعليمية والعلمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية 2010-2022 جامعة القاهرة، جامعة الملك سعود، جامعة جنوب الوادي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ACFAS بكندا، DAAD بألمانيا، AAPOR بأمريكا، جامعة Orebro بالسويد، ATCOSS جامعة اسطنبول بتركيا، جامعة الأهرام الكندية.

وحصدت جائزة أفضل أستاذة جامعية لعام 2018، شبكة إعلام المرأة العربية. القاهرة، جمهورية مصر العربية، جائزة أفضل بحث في مؤتمر "الإعلام وتحديث المجتمعات العربية"، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، مايو 2005، عن الإعلام والإصلاح السياسي بمصر.

وأصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قراراً بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تختص بإعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن المُستهدفات بشكلٍ واضح، بما في ذلك توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخارطة بشكل فاعل.

ويأتي القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري؛ برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية كل من؛ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحمدي عثمان رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

كما تضمنت خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إلى جانب الدكتور عبد المنعم سعيد، من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية، والدكتور حسين أمين، رئيس مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة.

وشملت اللجنة الرئيسية في عضويتها طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومجدي الجلاد، رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، وعصام كامل، رئيس تحرير فيتو، وأمينة خيري، كاتبة صحفية، وعلاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، وسمير يوسف، رئيس قطاع قنوات التليفزيون بالشركة المتحدة.

كما احتوت على نشوى جاد، رئيس منصة واتش ات، وخليل العوامي، رئيس تحرير الإعلام الرقمي بالشركة المتحدة، وسمير عمر، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، وهبة جلال، مذيعة بقناة المحور، ونبيل الشوباشي، مذيع بقناة فرنسا 24 سابقاً، وعمرو عبد الحميد، مذيع بقناة الغد، وخالد أبو بكر، مذيع بقناة النهار.

وتضم اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري في عضويتها أيضاً هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون، وخالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، ومحمود التميمي، ذا خبرة إعلامية وفنية وثقافية، ومدحت العدل، ذا خبرة فنية وثقافية، وإيهاب عوض، رئيس تحرير اكسترا نيوز ومسئول التطوير الرقمي، وشريف عامر، مذيع بقناة ام بي سي مصر.

وشملت أيضا فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، وأشرف مفيد، خبير في الذكاء الاصطناعي وكاتب صحفي، والدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعزت إبراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، ومصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، ونبيل رجب عمر، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، وفاروق جويدة محمد، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام.

وضمت كذلك سناء حسين البيسي، كاتبة صحفية بمؤسسة الأهرام، ومحمد سلماوي، كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، وعبد الله عبد السلام، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور خالد حنفي علي، صحفي بمؤسسة الأهرام، والدكتور محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورانيا مكرم محمود عبد الله، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

كما تضم اللجنة الرئيسية في عضويتها جمال الشاعر، إعلامي، والسفير محمد بدر الدين زايد، دبلوماسي متقاعد، وعمرو خفاجي، إعلامي، وخالد مرسي، بالشركة المتحدة، وعبد الرحيم كمال، سيناريست، وحسن مدني، مذيع بالمعاش، والسفير عبد الرحمن صلاح، دبلوماسي متقاعد، وياسر الزيات، كاتب صحفي ومدرب إعلامي، وهبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وثريا بدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وأسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، وعبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري.

واحتوت أيضا على الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع، وخالد صلاح، كاتب صحفي، وجلال نصار، كاتب صحفي، وإيناس جوهر، إذاعية بالمعاش، والدكتورة لمياء محمود، إذاعية بالمعاش، وحسن المستكاوي، كاتب رياضي، وعمرو الشناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالتليفزيون المصري، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، ومنال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

ونص القرار على أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية.

وتُشكل بقرار من رئيس اللجنة الرئيسية لجان فرعية برئاسة أحد أعضاء اللجنة الرئيسية وعضوية عددٍ مناسب من أعضاء اللجنة الرئيسية، مع جواز الاستعانة بغيرهم، وتُحدد في القرار اختصاصات اللجان الفرعية على أن تعرض كل لجنة فرعية من خلال رئيسها تقريراً برأيها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.