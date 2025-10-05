التشكيل الرسمي لمباراة وادي دجلة وفاركو في الدوري

أعلن محمد الشيخ، المدير الفني لوادي دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويحل وادي دجلة ضيفًا على فاركو، في المباراة التي يحتضنها ملعب حرس الحدود، وتنطلق صافرتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات و3 تعادلات، وتلقى هزيمتين.

في المقابل، يقبع فاركو في المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط من 8 مباريات، بعدما تعادل في 5 مواجهات وخسر 3، دون أن يحقق أي فوز حتى الآن.

تشكيل وادي دجلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: أحمد أيمن، سيف تقا، كمال أبو الفتوح، أحمد رضا.

الوسط: أحمد سكولز، ميس كاندروب، محمد عبد العاطي.

الهجوم: يوسف ويا، محمود دياسطي، فرانك بولي.

تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: محمد حسين، معاذ أحمد، بابا سار، وليد مصطفى.

الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، ياسين الملاح.

الهجوم: رامز مدحت، أحمد البحراوي، كريم الطيب.