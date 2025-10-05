 مطار فيلنيوس يعلق الرحلات الجوية بسبب الاشتباه بوجود مناطيد هواء ساخن - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 7:41 ص
مطار فيلنيوس يعلق الرحلات الجوية بسبب الاشتباه بوجود مناطيد هواء ساخن

د ب أ
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 7:24 ص | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 7:24 ص

 قالت سلطة مطار فيلنيوس في ليتوانيا إن الحركة الجوية في المطار توقفت مؤقتا في وقت متأخر من يوم السبت بعد رصد مناطيد هواء ساخن مشتبه بها.

وقال المطار على موقعه الإلكتروني:"أغلق المجال الجوي فوق مطار فيلنيوس حتى الساعة 04:30 [ 0130 بتوقيت جرينتش]". وتم تحويل الرحلات المتجهة إلى فيلنيوس إلى لاتفيا وبولندا.

وبحسب بوابة "لريتاس" الإخبارية، فقد تم رصد المناطيد لأول مرة حوالي الساعة 10:16 مساء بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى تعليق مؤقت لعمليات الطيران لدواعي السلامة.

ولا يزال مصدر الأجسام المحلقة غير واضح. وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا إلى الأجسام على أنها "مناطيد تهريب"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وقبل أسابيع فقط، علق مطار فيلنيوس الرحلات الجوية مؤقتا بعد رصد مسيرات في المنطقة. ولطالما تعطلت الحركة الجوية الأوروبية في الأسابيع الأخيرة بسبب مشاهدات المسيرات وانتهاكات المجال الجوي، وكان آخرها في مطار ميونخ.


