 الجيش اليمني تُفشل هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة - بوابة الشروق
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الجيش اليمني تُفشل هجوما لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
واس
نشر فى : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 9:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 - 9:37 م

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء، هجومًا لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني أن مجاميع من المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران حاولت التقدم باتجاه مواقع محررة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش اليمني رصدت المحاولة وأفشلتها، مبينًا أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية الإرهابية، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار الموقع إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية استقدمت خلال اليومين الماضين مجاميع كبيرة من عناصرها، من مدينة الجراحي ومن مثلث القهرة إلى المزارع والأودية القريبة من خطوط التماس شمال مديرية حيس.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مواقع الجيش اليمني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش اليمني بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.


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