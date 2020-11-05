ترامب: لن يتم احتساب أي صوت أُدلى به بعد يوم الانتخابات

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكيكه في نزاهة الانتخابات الأمريكية، والتي يخوض فيها المنافسة ممثلًا عن الحزب الجمهوري، مع نظيره الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس، إنه لن يتم احتساب أي صوت تم الإدلاء به بعد يوم الانتخابات.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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