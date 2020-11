ترامب: لن يتم احتساب أي صوت أُدلى به بعد يوم الانتخابات

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكيكه في نزاهة الانتخابات الأمريكية، والتي يخوض فيها المنافسة ممثلًا عن الحزب الجمهوري، مع نظيره الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس، إنه لن يتم احتساب أي صوت تم الإدلاء به بعد يوم الانتخابات.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!