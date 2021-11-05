مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق أبو سمبل

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون، اليوم، الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل جنوب أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج والمتوفى للمشرحة.



وتلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً من عمرو أحمد، مشرف إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل أسوان جنوب المحافظة، بالقرب من الكيلو 43 ، ووجود متوفيين ومصابين.



وبالانتقال، تبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من الكيلو 43 على طريق أبوسمبل أسوان، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين، تم نقل الجثتين للمشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.



يذكر طريق أبوسمبل شهد الثلاثاء الماضى، مصرع 8 وإصابة 10 فى حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة وأخرى ملاكى بالقرب من الكيلو 43.