 شهباز شريف يطالب المحكمة العليا بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم عمران خان - بوابة الشروق
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شهباز شريف يطالب المحكمة العليا بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم عمران خان

لاهور - د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 5:53 م | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 5:53 م
ناشد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، رئيس المحكمة العليا لتشكيل لجنة من المحكمة للتحقيق في حادث الهجوم على رئيس الوزراء السابق عمران خان في وزير أباد وما تبعه من اتهامات وجهها رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال شريف في مؤتمر صحفي إن اللجنة يجب أن تحقق في مزاعم عمران خان ضده وضد وزير الداخلية رانا سناء الله وضابط جيش برتبة كبيرة.

وأضاف: "سأكتب خطابا على الفور لرئيس المحكمة العليا من أجل تشكيل لجنة قضائية من المحكمة للتحقيق".

وأوضح أن نفس اللجنة يفترض أن تحقق أيضا في مقتل الكاتب والصحفي أرشد شريف والملابسات المحيطة بالحادث المأسوي.

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