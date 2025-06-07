الصين تؤكد إجراء المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة

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أكدت الحكومة الصينية اليوم السبت اجتماع كبار ممثليها مع نظرائهم الأمريكيين في المملكة المتحدة بعد غد الاثنين.

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينج سيزور المملكة المتحدة خلال الفترة من 8 إلى 13 يونيو بدعوة من الحكومة البريطانية.

وذكرت الوزارة أنه سيعقد خلال زيارته أول اجتماع يتعلق بالآلية الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة. ولم تدل بأي تفاصيل إضافية عن الوفد الصيني.

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أمس الجمعة أن ممثلين كبار من الولايات المتحدة والصين سيلتقون في لندن لإجراء مزيد من المحادثات التجارية.

وتتضمن المسائل الشائكة الأخرى بين الدولتين قيود الولايات المتحدة على بيع منتجات تكنولوجية رئيسية، مثل برمجيات تصميم الرقائق الإلكترونية للصين. كما أن واشنطن مستاءة من القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة.