زيلينسكي: طهران «تكذب» حتى مع اعترافها بتقديم طائرات مسيرة لروسيا

بعد اعتراف القيادة الإيرانية بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار مقاتلة، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طهران بـ "الكذب".



وقال الرئيس في رسالته اليومية بالفيديو اليوم السبت: "حتى مع الاعتراف يكذبون".



وبرر زيلينسكي اتهاماته بأن عدد الطائرات المقاتلة الإيرانية بدون طيار التي أسقطها سلاح الدفاع الجوي الأوكراني يتجاوز عدد الطائرات المسيرة "القليلة" التي ذكرتها إيران.



وأضاف زيلينسكي: "وكلما كذبت طهران، زادت مراجعة المجتمع الدولي لهذا التعاون الإرهابي بين الأنظمة في روسيا وإيران".



اعترفت إيران لأول مرة اليوم السبت بتزويد روسيا بطائرات مسيرة .



أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، قال إن الجمهورية الإسلامية زودت روسيا بعدد محدود من الطائرات بدون طيار قبل الحرب في أوكرانيا.



لكن كبير الدبلوماسيين الإيرانيين نفي تسليم مزيد من الأسلحة بعد بداية حرب العدوان الروسية وتوفير الصواريخ.



وفقا للجيش الأوكراني، فقد أسقطت مئات الطائرات الإيرانية بدون طيار من طراز (شاهد – 136 المتفجرة ).



وقال زيلينسكي: "تم إسقاط 11 طائرة بدون طيار من طراز شاهد أمس وحده".



وتشتبه القيادة العسكرية الأوكرانية في أن روسيا طلبت 2400 طائرة بدون طيار من هذا النوع.