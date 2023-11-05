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مسئول أمريكي رفيع: مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور

رفح الفلسطينية - د ب أ
رفح الفلسطينية - د ب أ
هايدي صبري
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 3:02 م | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 3:02 م

أفاد مسئول أمريكي رفع لوكالة رويترز" للأنباء، بأن مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور في الأزمة.

وقال المسئول، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أبلغ عباس أن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورا محوريا في مستقبل غزة، موضحاً أن بلينكن شكر عباس لمساعدته في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، بحسب موقع قناة "الجزيرة.نت" الإخبارية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أكد خلال لقاءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله اليوم الأحد، بأن بلاده ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم، مشددا على رفضه لتهجير الفلسطينيين قسرا.

وشدد بلينكن، على التزام واشنطن بتوفير الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وأعرب بلينكن، عن رفضه تهجير الفلسطينيين قسرا، مشيراً إلى ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جهته، أكد عباس لبلينكن ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


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