السلطات الإيرانية تعتقل 3 عملاء للموساد بالاشتراك مع طالبان الأفغانية

اعتقلت السلطات الإيرانية، التي تعمل مع حركة طالبان الأفغانية، 3 عملاء يزعم أنهم يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، عبر قناتها على تطبيق "تليجرام".

وتعد العملية الاستخباراتية المشتركة، التي جرت على طول المنطقة الحدودية الجبلية الواقعة بين البلدين، الأولى من نوعها التي ترد تقارير بشأنها، ولم يكن هناك أي تأكيد أولي من جانب طالبان.

وأفادت وسائل إعلامية إيرانية رسمية مرارا، باعتقال عملاء تابعين للموساد، ولم يتسن التأكد من التقارير بشكل مستقل.

جدير بالذكر، أن إيران تعتبر إسرائيل عدوها اللدود منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.

وجاء في التقرير الذي أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، أن العملاء متهمون بالتخطيط لشن هجمات بطائرات بدون طيار "درون" على أهداف إيرانية، وتردد أنهم مواطنون إيرانيون، وسيتم ترحيلهم قريبا لاستجوابهم في إيران.