بلينكن يلتقي رئيس الوزراء العراقي في زيارة مفاجئة إلى بغداد

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد، حسبما ذكر مكتب السوداني اليوم الأحد.

وخلال الاجتماع، جدد السوداني موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان الإسرائلي على غزّة.

ودعا إلى "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال"، بحسب بيان للحكومة العراقية".

وشدد "على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يوميا بحق الأبرياء من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء، واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

من جانبه، أكد بلينكن "سعي الولايات المتحدة للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة".

كما أكد "رغبة الولايات المتحدة باستمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع العراق؛ من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي".

وبحسب البيان جرى خلال اللقاء "بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة احتواء الازمة وضمان عدم اتساعها، كما تمت مناقشة تدهور الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، وتأكيد أهمية التنسيق والعمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي".

ومن المقرر أن يزور السوداني طهران غدا الاثنين، في إطار جولة إقليمية، ستشمل أيضا عددا من العواصم الخليجية، وذلك لبحث التصعيد في غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وينخرط بلينكن في جولة من الدبلوماسية المكوكية في المنطقة. ومنذ مغادرته واشنطن الخميس الماضي، زار بلينكن إسرائيل والأردن حيث التقى قادة من العديد من الدول العربية والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، هددت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران بأن تستقبل بلينكن "بتصعيد غير مسبوق" إذا قام بزيارة بغداد.

وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، في بيان إن بلينكن "ابن يهودي ووزير حرب صهيوني"، غير مرحب به في العراق.

وقال العسكري إن الميليشيا ستعمل على تعطيل المصالح الأمريكية في العراق، ومنع الرعايا الأمريكيين من السفر إلى البلاد إذا ما استمر العدوان على غزة.

وقال إن سحب القوات الأجنبية من العراق أمر "حتمي".

وأعلنت الميليشيا الموالية لإيران في العراق مرارا وتكرارا مسئوليتها عن استهداف قواعد أمريكية داخل العراق وسوريا بمسيرات وصواريخ، ردا على الهجمات الإسرائيلية في غزة.