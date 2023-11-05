إيران: أمريكا ستتعرض لضرر بالغ إذا لم توقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة "ستتعرض لضرر بالغ" إن لم تنفذ وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، شبه الرسمية، عن أشتياني قوله: "نصيحتنا للأمريكيين هي أن يوقفوا الحرب في غزة فوراً وينفذوا وقف إطلاق النار وإلا فسيتعرضون لضرر بالغ".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، رفض واشنطن لطرح وقف إطلاق نار "شامل" في غزة في هذه الفترة، حسبما نقل مسئول فلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن عباس أبلغ بلينكن في رام الله أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وذكر متحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن بلينكن حذر خلال اللقاء من "التهجير القسري" للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال ميلر إن الجانبين ناقشا أيضاً "ضرورة وقف أعمال العنف التي ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية"، في إشارة إلى جرائم المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين.

ويأتي ذلك بينما دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الثلاثين.