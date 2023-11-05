 إندونيسيا تعرب عن استعدادها لإرسال سفينة طبية لمعالجة اللاجئين الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا تعرب عن استعدادها لإرسال سفينة طبية لمعالجة اللاجئين الفلسطينيين


نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 8:59 ص | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 8:59 ص

قال وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو إن حكومة بلاده مستعدة لإرسال سفينتها الطبية إلى المياه قرب غزة لتوفير العلاج الطبي لضحايا الهجمات الإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وكشف سوبيانتو أن الحكومة الإندونيسية تخطط للتنسيق مع دول مجاورة لقطاع غزة، ومن بينها مصر، للحصول على موافقة لإرسال السفينة الطبية.

وقال خلال زيارته لقاعدة "حليم بيردانا كوسوما" الجوية في جاكرتا اليوم السبت: "سننسق مع السلطات المصرية. إن قوات الدفاع الإندونيسية مستعدة لإرسال سفينة طبية ستكون جاهزة هناك لتوفير المزيد من المساعدة".

وتحدث الوزير أيضا عن إبلاغ السفير الفلسطيني لدى إندونيسيا زهير الشن بأن إندونيسيا مستعدة دوما لمساعدة ضحايا الحرب من فلسطين.


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