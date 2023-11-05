الصليب الأحمر الدولي ينبه لـ«وضع خطير» بمحيط مستشفى القدس بغزة

عبّر الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان تشاباجين، عن قلقه من خطورة الوضع بمحيط مستشفى القدس بقطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع التي تدخل غدا الاثنين، شهرها الأول.



وقال تشاباجين في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع هناك بعدما كثّف جيش الاحتلال غارات الجوية والقصف المدفعي على محيط مستشفى القدس بغزة.



أضاف أن طواقم الهلال الأحمر في غزة غير قادرة على تقديم الخدمات الإسعافية في محيط مستشفى القدس، مشددا على أن المستشفيات هي أماكن المساعدة والملجأ، ويجب حمايتها انطلاقا من ضرورة أخلاقية وقانونية.





I am deeply concerned about the severity of the situation near Al-Quds Hospital.



As a result, our @PalestineRCS teams are unable to provide ambulance services.



I call on all parties: hospitals are places of help & refuge. They must be protected. It's a moral & legal imperative. pic.twitter.com/xfDlsxMutt — Jagan Chapagain (@jagan_chapagain) November 5, 2023



وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.



وطال محيط مستشفى القدس، في الساعات الماضية، حجما كبيرا من الغارات الإسرائيلية الجوية والقصف المدفعي من قِبل جيش الاحتلال، الذي يرتكب مجازر مروعة تُسقط عشرات الشهداء والجرحى.