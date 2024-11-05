آيندهوفن يهزم جيرونا برباعية في دوري أبطال أوروبا

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سجل آيندهوفن الهولندي انتصاره الأول في دوري أبطال أوروبا واكتسح ضيفه جيرونا الإسباني 4 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من البطولة القارية.

ولم يعرف آيندهوفن طعم الفوز في أول ثلاث مباريات لكنه حقق الفوز أخيرا على حساب جيرونا بهدفين في الشوط الاول ومثلهما في الشوط الثاني.

وتقدم ريان فلامينجو بهدف في الدقيقة 16 ثم أضاف الأمريكي ماليك تيلمان في الدقيقة 33. ولعب جيرونا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 لطرد أرناو مارتينيز، ثم ألغى الحكم هدفا سجله المغربي اسماعيل صيباري لآيندهوفن في الدقيقة 76.

وأحرز يوهان باكايوكو ثالث أهداف آيندهوفن في الدقيقة 83 وجاء الهدف الرابع بنيران صديقة وسجله لاديسلاف كرييتشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 89.

ورفع آيندهوفن رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد جيرونا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والعشرين.

وخسر آيندهوفن أمام يوفنتوس الإيطالي 1 /3 وتعادل مع سبورتينج لشبونة البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 1 /1.

فيما فاز جيرونا على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2 /صفر وخسر أمام باريس سان جيرمان صفر/ 1 وأمام فينورد الهولندي 2 /3.