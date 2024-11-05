عصام عبدالفتاح: الخبراء الأجانب أعادونا 20 سنة للخلف

أكد عصام عبدالفتاح الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام المصري السابق، أن عدم الاهتمام بالتحكيم، وحضور الخبير الأجنبي من أجل الأهلي والزمالك، سبب في المشاكل الحالية.

أضاف عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج «+90» على قناة «النهار»:" التحكيم يتم مهاجمته منذ قديم الأزل، واللجنة هي الحلقة الأضعف، ولا يوجد حلول وهناك جلسات بمشاكل فقط".

تابع عبدالفتاح:" الخبراء الأجانب رجعوا بنا للخلف 20 سنة ورا، وخسرنا من وراء تعيينهم، لا بد من وجود أخطاء بسبب عدم وجود محاضرات للحكام، وتواجدهم خطأ من البداية".

أتم:" التحكيم يختلف عن الأندية والمنتخبات، حيث أن الخبير الأجنبي مطالب بالعمل مع 26 لجنة في كل المناطق، ولا بد من الاهتمام بالملف وإيجاد حلول بعيد عن المشاكل".