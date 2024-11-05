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عصام عبدالفتاح: الخبراء الأجانب أعادونا 20 سنة للخلف

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 - 1:11 ص

أكد عصام عبدالفتاح الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام المصري السابق، أن عدم الاهتمام بالتحكيم، وحضور الخبير الأجنبي من أجل الأهلي والزمالك، سبب في المشاكل الحالية.

أضاف عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج «+90» على قناة «النهار»:" التحكيم يتم مهاجمته منذ قديم الأزل، واللجنة هي الحلقة الأضعف، ولا يوجد حلول وهناك جلسات بمشاكل فقط".

تابع عبدالفتاح:" الخبراء الأجانب رجعوا بنا للخلف 20 سنة ورا، وخسرنا من وراء تعيينهم، لا بد من وجود أخطاء بسبب عدم وجود محاضرات للحكام، وتواجدهم خطأ من البداية".

أتم:" التحكيم يختلف عن الأندية والمنتخبات، حيث أن الخبير الأجنبي مطالب بالعمل مع 26 لجنة في كل المناطق، ولا بد من الاهتمام بالملف وإيجاد حلول بعيد عن المشاكل".


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